El diácono Szabo será ordenado sacerdote

Por Colleen Rowan

CHARLES TOWN — El diácono Phillip Szabo está listo para servir al pueblo de Dios como sacerdote. Esta será la promesa que hará cuando sea ordenado sacerdote por el obispo Mark E. Brennan a las 11 a.m. 29 de mayo en la parroquia St. James the Greater en Charles Town. Junto a la familia y amigos del diácono Szabo en la iglesia donde fue ordenado diácono en mayo pasado estarán los sacerdotes, religiosos y fieles de la diócesis. “A medida que se acerca la fecha de mi ordenación, me siento lleno tanto de paz como de lo que se puede describir mejor como temor santo. Estoy en paz porque sé que he descubierto la voluntad de Dios para mi vida ”, dijo el diácono Szabo. “Dios ciertamente ha dejado muy claro que quiere que sea ordenado sacerdote”. Durante los últimos seis años de formación, dijo que ganó un respeto mucho mayor por el sacerdocio, sobre todo tomando más conciencia del sacrificio que exige la vocación. “Un sacerdote tiene el honor singular de servir en la Persona de Cristo mientras celebra los sacramentos”, dijo el Diácono Szabo, “y por eso, sobre todo, debe conformar su vida a la de nuestro Señor Jesús”. El diácono Szabo se da cuenta de que esta no es una tarea pequeña y sabe que requerirá un gran sacrificio de su parte. “Por eso digo que mi sentimiento de paz va acompañado de un miedo santo”, dijo. “Sé que no soy digno ni capaz de cumplir el Sagrado Oficio del Sacerdocio por mi cuenta, y este hecho me humilla”. El diácono Szabo dijo que sabe que encontrará toda la f

uerza que necesita y más para cumplir con sus deberes como sacerdote a través de la oración, la fraternidad con los hermanos sacerdotes y de la gente a la que está llamado a servir. “Por lo tanto, con un corazón lleno a la vez de paz y santo temor”, dijo, “espero con esperanza el día de mi ordenación sabiendo que es hora de comenzar mi ministerio como sacerdote”. En su ordenación, el diácono Szabo se presentará ante el obispo Brennan y hará la promesa de servir al pueblo de Dios como sacerdote. Mientras se arrodilla ante el altar, el obispo pondrá sus manos sobre la cabeza del diácono Szabo, invocando al Espíritu Santo para que lo ordene sacerdote. El obispo entonces rezará la oración de ordenación. El diácono Szabo recibirá la estola y la casulla por el padre Giles LeVasseur y el padre Timothy Grassi, dos sacerdotes que han tenido un gran impacto en su vida. El padre LeVasseur ha sido un mentor espiritual para él desde que estaba en la universidad. “Sin él, nunca habría tenido las herramientas o el aliento que necesitaba para seguir mi vocación al sacerdocio”, dijo el Diácono Szabo. “Él me ayudó a reconocer el llamado de Dios desde el principio y me protegió de muchas de las trampas que pueden disuadir a un hombre de ingresar al seminario”. El diácono Szabo conoció al padre Grassi cuando era seminarista. Como el padre Grassi es muy activo en la promoción de las vocaciones, el diácono Szabo lo vería en el campamento Quo Vadis y en algunos de los retiros de discernimiento. “Su ejemplo y palabras de sabiduría también han sido una parte muy importante de mi camino hacia el sacerdocio”, dijo el Diácono Szabo. “Después de pasar un verano con él en Thomas and Parsons, él también se convirtió en un importante mentor espiritual para mí”. Aunque muchos otros sacerdotes han jugado un papel importante en su discernimiento y formación, el diácono Szabo dijo que el padre LeVasseur y el padre Grassi “han tenido el efecto más profundo de todos en mi vida, ¡y estoy muy agradecido por ello!” El diácono Szabo es hijo de Joseph Szabo y Theresa Michael, y es oriundo de Augusta, en el condado de Hampshire del Panhandle oriental. Su parroquia natal es Nuestra Señora de la Gracia en Romney. Asistió al Seminario St. Mary en Emmitsburg, Maryland. También es enfe

rmero registrado y asistió a Fairmont State University. “¡Conozco al diácono Szab

o desde antes de que fuera seminarista y estoy muy emocionado de que entre en la orden augusta del sagrado sacerdocio!” dijo el padre Brian Crenwelge, director de vocaciones de la diócesis. “Sé que Phillip se entregará completamente a su pueblo, que es de lo que se trata el sacerdocio. ¡Espero pasar muchos años junto a él como hermanos sacerdotes! Oro para que a medida que pasa cada día en la vida de Phillip, él pueda llegar a ser más conforme con Cristo el Sacerdote y Su Sacrificio Eucarístico”.