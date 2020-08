Carta del obispo Brennan

Queridos fieles de la Diócesis de Wheeling-Charleston,

Hemos estado viviendo los momentos más inusuales y difíciles. Espero que tu fe en Dios te haya ayudado a mantener la calma en medio de las tormentas que nos azotan.

Al acercarme al primer aniversario de mi instalación como obispo (22 de agosto), permítanme abordar algunos asuntos de interés mutuo: el escándalo del obispo Bransfield; la pandemia de coronavirus; y la cuestión del racismo.

Con respecto al obispo Bransfield, ni el nuncio apostólico en los Estados Unidos (el embajador del Papa) ni yo hemos escuchado nada en más de cinco meses de la Santa Sede en Roma sobre el plan de enmiendas que presenté para el obispo Bransfield. La pandemia de Coronavirus golpeó a Italia con fuerza, lo que puede explicar la demora. Ore para que este asunto se resuelva pronto.

Con respecto a la pandemia de Coronavirus aquí, les agradezco a nuestros fieles laicos y al clero por la cooperación que han mostrado en la observación de las medidas de protección que hemos adoptado para que podamos tener liturgias públicas en nuestras parroquias. Estoy especialmente agradecido con los voluntarios y el personal que han estado desinfectando nuestras iglesias y sirviendo como ujieres. Animaría a los adultos jóvenes a que den un paso adelante y nos ayuden, para que la carga no recaiga solo en las personas mayores. ¡También los felicito por las hermosas máscaras que muchos de ustedes usan!

Hasta donde podemos determinar, nuestras medidas de protección han sido efectivas. En los pocos casos en que una persona en la misa luego dio positivo por el virus COVID-19, se informó a los respectivos departamentos de salud y feligreses y se puso en cuarentena a las personas en contacto cercano con el feligrés infectado. Al momento de escribir este artículo, el rastreo de contactos no ha indicado que alguien haya sido infectado en la misa. Debemos seguir observando nuestros protocolos de seguridad al adorar en la iglesia. No es momento de ceder ante la “fatiga pandémica” y relajar nuestra vigilancia.

Si está sano, vaya a misa para escuchar la Palabra de Dios con sus hermanos y hermanas en la fe y reciba al Señor Jesús en la Eucaristía. Pero si temes que ir a misa pueda ser peligroso para ti u otros, recuerda que la obligación de ir a misa dominical sigue suspendida.

Dimos permiso a nuestras parroquias para abrirse a otros eventos que no sean liturgias. Debemos proceder con cautela en esta área, ya que el número de casos positivos en nuestro Estado ha ido en aumento. Se pueden realizar pequeñas reuniones, por ejemplo, una reunión del Consejo Pastoral o de Finanzas, una pequeña reunión de RICA, mientras se observan medidas de protección y sin servir comida ni bebida. Desafortunadamente, reuniones más grandes (cenas parroquiales, almuerzos fúnebres, bingo) no podemos hacerlo de manera segura en este momento. Pueden convertirse fácilmente en el escenario para propagar el virus. Debemos tener en cuenta la salud y la seguridad de los demás. Eso se llama “amor al prójimo”.

¿Hay algún beneficio espiritual en esta pandemia? Les pregunté a los candidatos de Confirmación cómo habían vivido su fe durante la pandemia. Dijeron que rezaban, leían las Escrituras, miraban misas en vivo e intentaban ayudar más en la casa. ¡Esos son verdaderos beneficios! Ser privado de la Eucaristía también puede aumentar nuestro deseo por el sacramento, ya que el ayuno aumenta nuestro deseo de comida. ¿Y no somos más conscientes de lo sociales que somos por naturaleza? Nos necesitamos unos a otros y queremos estar juntos. Rezo para que las reuniones normales pronto sean posibles.

Con respecto al racismo, los meses posteriores a la muerte del Sr. George Floyd en Minneapolis han sido testigos de grandes disturbios sociales y protestas por el racismo. Si bien la segregación legal que vi de niño ha sido superada, todavía existen otras formas de racismo. ¿Por qué es aún más difícil para los hombres y mujeres negros con la misma formación académica y experiencia que las personas blancas obtener un trabajo para el que solicitan? ¿Por qué los barrios y las escuelas de la ciudad han sido segregados medio siglo después de las decisiones de desagregación y las leyes de vivienda abierta? Incluso aparte de las intenciones del individuo, el racismo se arrastra bajo la superficie de las instituciones y la vida social.

Virginia Occidental tiene una población negra mucho más pequeña que los Estados vecinos y no soy un experto en la situación aquí. Los informes dicen que las protestas en Virginia Occidental después de la muerte de Floyd fueron pacíficas. Las personas tienen el derecho y la obligación de trabajar por la justicia. Sin embargo, la violencia, como dijo el Dr. Martin Luther King, Jr., ataca la búsqueda de justicia mientras que los métodos no violentos con el tiempo traen mejores resultados.

Es importante que todos reconozcamos que nuestra actitud hacia las personas afecta cómo nos relacionamos con ellas. El grito “Black Lives Matter” es un grito del corazón de un pueblo que ha sufrido en este país por generaciones y no se quedará de brazos cruzados. (Esto es distinto de la organización del mismo nombre, cuyas posiciones en algunos temas contradicen la creencia y la enseñanza católicas.) Como seguidores de Jesucristo, quien sufrió, murió y resucitó de entre los muertos para todas las personas, independientemente de su raza u origen, nosotros debemos examinarnos honestamente sobre cómo consideramos a las personas de diferentes razas y grupos étnicos. El cambio comienza en la mente y el corazón; de lo contrario, cualquier cambio en el comportamiento solo será superficial y probablemente se evaporará como la niebla de la mañana.

Junto con el autoexamen, estudiar los problemas puede ayudarnos a comprender por qué estallaron las protestas e incluso la violencia. Le animo a leer Open Wide Our Hearts, la Carta Pastoral de los Obispos de EE. UU. Sobre el racismo de noviembre de 2018, que ve el racismo en un contexto amplio que incluye a inmigrantes e indígenas estadounidenses, así como a afroamericanos. (Visite usccb.org.) Donde sea posible, el diálogo con miembros de otras razas y grupos étnicos puede ser esclarecedor y fomentar el entendimiento mutuo. Animo a las parroquias a estudiar esta posibilidad.

¿Harping sobre la “culpa blanca” produce un autoexamen apropiado y un cambio en los blancos? Sinceramente, creo que es más probable que provoque resentimiento que apertura al cambio. El Dr. Martin Luther King, Jr., reconoció que algunas personas blancas estaban oprimidas, al igual que los negros, por lo que incluyó a los blancos pobres del sur en su Campaña de los Pobres. Pero la mayoría de los blancos se han beneficiado solo de ser blancos y es justo pedirles que reconozcan esto. Lo injusto es atribuirles una culpa moral personal por una situación que heredaron. Juzgar a los miembros de cualquier raza por estereotipos despectivos está mal. Las palabras de Jesús, no juzgues para que no seas juzgado, aplica aquí. Enfrentémonos a las injusticias sociales directamente, pero mantengamos nuestro enfoque en los problemas y no ataquemos a las personas. Lo esencial es formar alianzas para superar las injusticias y construir una sociedad más humana.

A medida que miramos hacia el futuro, no sabemos cuánto tiempo tendremos que lidiar con la pandemia de Coronavirus ni por qué medios ni cuánto tiempo llevará blanquear las manchas de racismo de nuestro carácter nacional. Pero, con confianza en Dios, que bendice a su pueblo con sabiduría y coraje, debemos resolver seguir al Señor Jesús, quien, viviendo durante una pandemia de pecado, ungido con el Espíritu Santo y el poder, hizo el bien y la curación. aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él [Hechos de los Apóstoles 10:38]. También hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y el poder, el poder de la fe en Cristo. Con confianza en la gracia de Dios, podemos soportar el mal físico de una enfermedad terrible y hacer un progreso genuino en borrar, en la medida de lo posible, el mal moral del racismo. Con Dios todas las cosas son posibles [Mateo 19:26].

Tuyo en Cristo

+ Mark E. Brennan

Obispo de Wheeling-Charleston