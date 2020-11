Carta del obispo Brennan para el Adviento

Estimados fieles de la diócesis de Wheeling-Charleston,

Estamos a punto de entrar en la temporada de Adviento, un tiempo de gozosa expectativa por la venida del Señor. Al principio del Adviento, nos enfocamos en la segunda venida del Señor en gloria antes de pasar a la última fase de la temporada para recordar cómo Dios cumplió Su promesa a Israel de enviar un Salvador, Jesús, nacido en humildad en Belén.

Después de una temporada de elecciones polémicas, durante una pandemia peligrosa cuyo final aún no está a la vista, habiendo tomado más conciencia de los patrones continuos de racismo y nativismo en nuestro país y aún lidiando con escándalos en nuestra amada Iglesia, puede parecer que la promesa de Cristo está alejado de nuestra experiencia. ¡Sin embargo, el Señor nunca está ausente de nosotros! Viene a nosotros a través de su Palabra, proclamada en la iglesia o meditada en casa; a través de los necesitados, en cuyos rostros reconocemos el de Cristo; ya través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, en la que el Señor entra personalmente en cada uno de nosotros, y la Penitencia, que nos purifica para recibir dignamente al Señor. De esta manera nos mantiene su palabra: Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos [Mateo 28:20].

La pandemia de COVID-19 afectará la forma en que celebramos el Adviento y la Navidad en nuestra Diócesis, ¡pero los celebraremos! Las máscaras, los desinfectantes de manos y el distanciamiento físico no pueden evitar que expresemos nuestra fe y gozo en el Señor. De hecho, nos permiten reunirnos para adorar de una manera segura, considerando a aquellos con quienes adoramos.

Incluso durante esta pandemia, muchas personas que normalmente no adoran con nosotros se unirán a nosotros en las misas de Navidad. Démosles la bienvenida, si no con abrazos, a causa de la pandemia, luego con “el codo de la amistad” y un cordial “¡Bienvenidos!”. Supongamos que quieren escuchar cómo Dios, a través del nacimiento de Su Hijo, ha mostrado Su amor y misericordia al mundo. Hágales saber que espera volver a verlos.

La verdad es que tenemos un gran mensaje que anunciar a las personas con las que vivimos y trabajamos. A un mundo sumergido en las tinieblas del pecado, el error y la muerte, Dios ha enviado un Salvador. No podemos vencer estos males por nuestra cuenta. Solo Dios puede destruir el pecado, iluminar a los que están en error y traer a los muertos a una nueva vida. Ese es el mensaje que tenemos: Jesucristo es el Salvador designado por Dios el Padre para traernos luz y vida. Nuestro mensaje se llama con razón Buenas noticias. Es una noticia demasiado buena para guardarla para nosotros. Tenemos que compartirlo.

Espero que esté dispuesto a compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo con los demás. No está más allá de su capacidad. Permítanme compartirles un sencillo plan de Adviento.

Primero, haga una lista, mental o en papel, de las personas que espera que escuchen el Evangelio: familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Comprométete a orar por ellos todos los días. En su oración matutina o en cualquier otro momento, pídale al Señor que abra sus mentes y corazones a Su Palabra.

En segundo lugar, ayune para estas personas una vez a la semana. El ayuno puede provenir de la comida (la mayoría de nosotros podemos permitirnos el lujo de renunciar al almuerzo u otra comida sin dañar nuestra salud), pero el ayuno también puede provenir de alguna actividad favorita, como un programa de televisión o jugar videojuegos. Prescindimos de algo bueno como sacrificio para mostrarle al Señor que lo decimos en serio cuando oramos por aquellos en nuestra lista.

En tercer lugar, ofrezca a Dios cualquier dificultad o sufrimiento que esté experimentando: una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una oportunidad de trabajo que se le escapó. En lugar de dejar que te amargue, dáselo a Dios en nombre de aquellos por quienes estás orando. También puede ofrecer buenas obras en las que se involucre: una maestra podría dedicar su enseñanza en nombre de aquellos por quienes ora, mientras que un médico hace lo mismo cuando ve a sus pacientes; una adolescente puede dedicar a esta intención su esfuerzo por acercarse a un compañero de estudios con el que nadie habla, mientras que un padre puede darle al Señor que se levante de la cama para ver cómo está el bebé que escuchó llorar. Cuando hacemos las cosas con el espíritu correcto, nuestras oraciones tienen mayor efecto. La oración ferviente de una persona justa es muy poderosa ante Dios [Santiago 5:16].

Hay un paso final: pídale al Señor que le dé la oportunidad de hablar con aquellos por quienes ha estado orando. A veces te dan una apertura: un deseo de hablar sobre un problema, una gran alegría que comparten contigo. Luego, puede hablar de una manera sencilla desde su propia experiencia acerca de por qué le importa su fe en Jesucristo y su pertenencia a su pueblo. No necesitas un título teológico o la elocuencia de San Pablo para hacerlo. Eres un experto en tu propia vida, incluso en cómo Dios te ha bendecido y te ha sostenido. Su disposición a hablar de su fe puede recuperar a un católico ausente o ganar un alma que nunca tuvimos.

Algunos pueden sentir que, golpeados como hemos sido por los escándalos, este no es el momento de hablar con nadie sobre nuestra fe católica o acercarse a aquellos que nos han dejado. Debo estar en desacuerdo. San Pablo dijo: Proclama la palabra; sea ​​persistente, ya sea conveniente o inconveniente [II Timoteo 4: 2]. Los atletas que no corran nunca ganarán la carrera. El evangelio de Cristo no es un aperitivo. Es el plato principal. De hecho, es el mejor alimento para los espiritualmente hambrientos. Si nos sostiene, sostendrá a otros.

Somos el Evangelio que las personas de hoy deben encontrar. El Señor cuenta con que hagamos nuestra parte. Comprométase a orar, ayunar y ofrecer sus dificultades y buenas obras a Dios por aquellos a quienes espera que la gracia de Dios toque. Y si alguien se muestra abierto a escuchar su testimonio de fe, tenga el valor de compartirlo. ¡Que tengas un buen Adviento! ¡Que te lleve felizmente a la alegría de la Navidad!

Fieles en Cristo,

+ Mark E. Brennan

Obispo de Wheeling-Charleston