No Pase la Oportunidad de Hacer el Bien en Nuestro Mundo, dice el Obispo en Pascua

Por Colleen Rowan

Hay muchas cosas buenas que se pueden lograr juntos en nuestro mundo, dijo el obispo Michael J. Bransfield a los fieles en su homilía el domingo de Pascua en la Catedral de San José en Wheeling. “No pasemos la oportunidad”, dijo. La gente debería estar construyendo unos a otros, dijo, sin derrumbarse. No critiquen, no se preocupen, no peleen, sino que se amen unos a otros, dijo.

Concelebrando la Misa fue Mons. Kevin M. Quirk, J.V., rector de la catedral. La misa estaba llena de fieles de la zona con muchos sentados arriba en la triforia, y fue televisado en vivo por toda la zona del tri-estado a través del patrocinio de la Welty Home en Wheeling.

Continuando su homilía, el obispo dijo que para conocer a Cristo, debemos comprometer a Cristo, orar y estudiar las Escrituras. Haciendo esto, realmente entenderemos lo que él se hizo hombre para hacer: tomar la raza humana y santificarla. “Hacerles ver en su vecino a alguien que pueden amar, tratarse unos a otros como querríamos que otros se traten a nosotros mismos”, dijo el obispo. “Esto no es fácil en un mundo desafiante. Todos nos encontramos con otros y no estamos seguros si estamos siendo desafiados o afirmados. Y esto es lo que debemos hacer, especialmente en la vida familiar, pero luego con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, entre países, entre pueblos, entre razas “.

La bondad es un gesto muy fácil, dijo el obispo, que puede cambiar las relaciones con las personas, pero también nos ayuda a conocer y amar a la gente, y reconocer sus dones. Esto, dijo, enriquece nuestra humanidad.

El domingo de Pascua, dijo el obispo, nos da la oportunidad de involucrar a aquellos en nuestras propias vidas, para transmitir pensamientos de Cristo, para enseñar a otros a amar a Cristo.

“Como cristianos, debemos tener en nuestras mentes, como creyentes en Cristo, que estamos afirmando y mejorando no sólo a nuestras propias familias, sino a todos los demás”, dijo el obispo. “Tenemos oportunidades de hacer tanto bien dentro de nuestra propia experiencia de vida, y eso construye quiénes somos como Jesús hizo con sus seguidores. Los encontró como pescadores, los dejó … predicando, confirmando. Él los dejó reuniendo a la iglesia como se daría a luz en Pentecostés “.

“Por lo tanto, alegrémonos hoy, porque él ha resucitado”, dijo el obispo. “Es un tiempo glorioso, Semana Santa. Un tiempo en el que debemos reconocer la vida eterna, y no engañarnos a nosotros mismos de esa creencia y no tener el mundo cortarla. Nuestro santo padre en Roma también está orando por la paz, que todos debemos hacer. Orando por la paz en nuestro país, entre nuestro propio pueblo y en todo el mundo “.

El obispo Bransfield comenzó la Semana Santa en su celebración de la Misa del Domingo de Ramos con la gente de Charleston en la Basílica de la Co-Catedral del Sagrado Corazón el 9 de abril.

Al día siguiente, el obispo Bransfield regresó a la basílica para celebrar la Misa Crismal con los sacerdotes de la parte sur de la diócesis. Luego regresó a Wheeling para celebrar la Misa Crismal en la catedral el 11 de abril con los sacerdotes de las partes norte y este de la diócesis. En ambas de las misas, los sacerdotes reunidos renovaron sus promesas sacerdotales. En ambas misas el obispo agradeció a los sacerdotes por su ministerio en la diócesis.

Comenzando el Triduo, el Obispo Bransfield se reunió con los fieles del área de Wheeling para la celebración del Jueves Santo: Misa vespertina de la Cena del Señor en la catedral de San José, el 13 de abril. En su homilía el obispo dijo que lavándose los pies, Jesús quería transmitir a sus discípulos, los más cercanos a él, lo importante que eran para él. Jesús lavando los pies, dijo el obispo, es “uno de los gestos más bellos que hará en su vida, en su ministerio”.

El obispo Bransfield lavó luego los pies de 12 personas, dos seminaristas y 10 fieles laicos. Al final de la misa, el obispo lo condujo en procesión, transfiriendo la santa eucaristía al altar del reposo. Luego incensó el bendito sacramento, que fue seguido por un período de adoración hasta la medianoche.

Viernes Santo: la Celebración de la Pasión de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la catedral el 14 de abril, fue celebrado por Mons. Kevin M. Quirk, J.V., rector de la catedral. El obispo Bransfield presidió el servicio. Después de la homilía del padre Cody Ford, sacerdote secretario del obispo, el reverendo Doug Breiding, llevó la cruz velada a Mons. Quirk, que luego lo desveló. Esto fue seguido por la veneración de la cruz.

El Jueves Santo fue televisado en vivo y el Viernes Santo fue televisado más tarde ese día.

Mons. Bransfield presidió el Sábado Santo: la Vigilia Pascual en la Noche Santa en la catedral, que fue celebrada por Mons. Quirk 15 de abril. Reunidos con el obispo y los fieles en el patio de la catedral, Mons. Quirk bendijo el fuego de Pascua y encendió la vela pascual. Deacon Breiding llevó entonces la vela a la catedral oscura en la que los fieles procesados. Deacon Breiding también cantó la proclamación de Pascua.

Tras la homilía de Mons. Quirk, la congregación se reunió en la parte posterior de la catedral en la fuente bautismal, donde Mons. Quirk bautizó a Isaías Karrasch y Elizabeth Reinhardt.

Los recién bautizados y candidatos-Rachelle Beca, Joseph Hooker, Elizabeth Marshall y Michael Wensyel- se reunieron entonces ante el altar. Mons. Quirk administró el sacramento de la confirmación, poniendo sus manos sobre la cabeza de cada persona. El obispo Bransfield y el padre Ford también pusieron sus manos en cada una de sus cabezas. Mons. Entonces Quirk los ungió con santo crisma.